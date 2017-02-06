Архангельск: Спорт

В «Мечке» прошли соревнования чемпионата и первенства Новодвинска по лыжным гонкам, которые были посвящены памяти мастера спорта СССР Павла Паршина. 115 лыжников были разделены на пять возрастных групп.

По итогам состязаний в индивидуальной гонке на 2 километра свободным стилем победили северодвинцы, среди мальчиков 2005 г.р. и младше - Вадим Вдовин, среди девочек - Диана Пунанова.

В индивидуальной гонке на 6 километров свободным стилем среди юношей 2002-2004 г.р. лидером стал Егор Абрамов из северодвинской ДЮСШ-3, среди девушек в гонке на 2 километра первой к финишу пришла Виктория Дранишникова (северодвинская "Звёздочка").

У юношей 1998-2001 гр в индивидуальной гонке свободным стилем на 12 километров золотым призёром стал Артемий Мерзляков из архангельской ДЮСШ, среди девушек того же возраста в индивидуальной гонке на 6 километров - Валерия Мелентьева из Архангельска.

Первым среди мужчин 1977-1997 гр в индивидуальной гонке свободным стилем на 12 километров стал Дмитрий Гужихин, из Архангельска, среди женщин 1977-1979 г.р. в индивидуальной гонке на 6 километров - новодвинка Вера Мошкина.

Среди мужчин 1976 г.р. и старше лидером индивидуальной гонки на 12 километров свободным стилем стал Евгений Чудаков из Новодвинска. Среди женщин в гонке на 6 километров - Анжелика Яшина из Северодвинска.

Лучшие результаты среди новодвинских школьников у Ильи Захарова (второе место среди 2005 г.р. и младше), Полины Виноградовой (третье место среди 2005 г.р. и младше), Романа Клокова (четвёртое место среди 2002-2004 г.р.), Светланы Потапенко (второе место среди 2002-2004 г.р.), Максима Жданова (третье место среди 1998-2001 г.р.), Кристины Матвейчук (второе место среди 1998-2001 г.р.) и Алексея Мошкина среди 1977-1997 г.р.