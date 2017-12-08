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Более 500 спортивных мероприятий проведено в Поморье в 2017 году

сегодня 17:26
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В Архангельской области за три года количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось с 20 до 30 процентов. При этом число школьников и студентов выросло с 47 до 70 процентов.
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Фото: goodfon.ru
Занятия физкультурой и спортом приносят несомненную пользу и неотделимы от понятия «здоровый образ жизни». Спорт дисциплинирует, помогает держать себя в тонусе, быть здоровым и избегать многих заболеваний. Об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии по демографическому развитию и охране здоровья населения Архангельской области.

В 2017 году в Архангельской области проведено более 500 мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни.
 
Самые массовые физкультурные мероприятия – это всероссийские акции «Лыжня России» и «Кросс нации». Ежегодно они собирают более десяти тысяч участников. «День физкультурника» в этом году посетили более четырех тысяч человек. Всероссийский День ходьбы в Архангельске стал одним из самых массовых в России. Более тысячи архангелогородцев прошли трассу в три километра, а также приняли участие в различных спортивных мероприятиях.
 
В дни школьных каникул в рамках акции «Спортивное лето» было организовано более 75 открытых тренировок и мастер-классов. Они ежедневно проходили на различных площадках города и области.
 
В 2017 году в Архангельской области вновь проводились мероприятия в рамках акции «Зарядка с чемпионом». Призёр Олимпийских игр 2004 года по тяжелой атлетике Глеб Писаревский, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Наталья Подольская, заслуженный мастер спорта, легенда отечественного хоккея с мячом Игорь Гапанович и многие другие известные спортсмены проводили для ребят полюбившуюся юным спортсменам зарядку. В этом году впервые «Зарядку с чемпионом» провели спортсмены Центра развития адаптивного спорта.
 
Отличным способом пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха является реализация комплекса ГТО. На территории Архангельской области проводятся фестивали и спартакиады, включающие процедуры тестирования по нормативам комплекса, а сборные команды области достойно представляют наш регион на всероссийских мероприятиях – «Всероссийском Летнем фестивале ГТО» и «Гонке ГТО». В период с 2015 года 78000 жителей области приняли участие в акциях по сдаче нормативов комплекса.
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