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Дважды отразив пенальти, «Водник» обыграл «Уральский трубник» на юбилей Поморья

сегодня 20:46
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Настоящий праздник для двух тысяч своих болельщиков, собравшихся на стадионе «Труд», устроил архангельский «Водник», одержав вторую победу подряд в рамках чемпионата России по хоккею с мячом.
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Фото: пресс-служба ГАО АО "Водник"
Игра жёлто-зелёных стала достойным подарком северянам в дни празднования 80-летия Архангельской области. В напряженном поединке со счётом 2:0 «Водник» победил одного из лидеров чемпионата России – «Уральский трубник». 

Отметим, соперничество этих клубов давно носит принципиальный характер. В прошлом году северяне не пустили первоуральцев в полуфинал чемпионата страны. В свою очередь два месяца назад «Уральский трубник» обыграл жёлто-зеленых в финале международного турнира ExTe Cupen. И вот – новый виток противостояния. 

Первоуральцы подошли к этому матчу в качестве одного из лидеров соревнований. Впереди них – лишь армейцы Хабаровска и красноярский «Енисей». Хоккеистам «Водника» необходимо было доказать своим болельщикам и в первую очередь самим себе, что победа над «Сибсельмашем» была не случайной. 

Матч получился очень напряженным. Складывалось впечатление, что соперники ждали ошибки друг друга. Первая такая возможность представилась гостям. На восьмой минуте в ворота «Водника» был назначен пенальти. В этот момент с наилучшей стороны проявил себя голкипер жёлто-зеленых Михаил Шиляев, отразив удар с 12-метровой отметки. В этот день он стал одним из героев матча, не раз выручая своих одноклубников. 

Его уверенная игра на последнем рубеже обороны передалась партнёрам по команде. Точный удар Александра Насонова под занавес первого тайма позволил архангелогородцам уйти на перерыв, ведя в счете – 1:0. 

На 76-й минуте Михаил Шиляев вновь отразил пенальти. Все вопросы о победителе в этом матче за несколько мгновений до финального свистка снял Александр Тюкавин – 2:0. 

После матча тренеров и хоккеистов «Водника» поздравил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Пожав руки спортсменам, он поблагодарил их за самоотдачу и боевой настрой, благодаря чему в активе региона-юбиляра есть ещё одна победа.

21 декабря «Водник» отправится в Подмосковье, где 22 числа сыграет с красногорским «Зорким». Начало в 19:00.
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Дважды отразив пенальти, «Водник» обыграл «Уральский трубник» на юбилей Поморья
Дважды отразив пенальти, «Водник» обыграл «Уральский трубник» на юбилей Поморья
Настоящий праздник для двух тысяч своих болельщиков, собравшихся на стадионе «Труд», устроил архангельский «Водник», одержав вторую победу подряд в рамках чемпионата России по хоккею с мячом.
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