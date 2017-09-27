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Тренер «Водника» раскритиковал подопечных за расхлябанную игру на Кубке России

сегодня 15:14
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Сегодня в предпоследнем туре предварительного этапа розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом «Водник» встречался с казанским «Динамо». У наставника архангелогородцев после игры возникли большие вопросы к целому ряду игроков.
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В последние годы у клуба из столицы Татарстана нестабильное финансирование. Это приводит к тому, что каждый год приходится создавать команду с нуля. Уже третий сезон подряд этим занимается воспитанник архангельского хоккея, опытный тренер Сергей Фирсов. Надо отдать должное этому специалисту за то, что ему каждый год удается собрать вполне боеспособный коллектив. На этом турнире казанцы являются довольно крепким орешком, который не всем удается «раскусить». Если ульяновская «Волга» ценой огромных усилий вырвала победу – 6:4, то нижегородский «Старт» довольствовался лишь ничьей – 1:1.

Несмотря на отсутствие в заявке на матч у казанцев одного из лидеров - Сергея Обухова, которому тренерский штаб дал отдохнуть, его одноклубники оказали весьма достойное сопротивление "желто-зеленым". Что касается игры «Водника», то на протяжении всего турнира его игроки создают массу опасных моментов у ворот соперника, но процент их реализации весьма небольшой. Однако даже те возможности, которые подопечным Сергея Лихачева удалось воплотить в голы, позволили им уйти на перерыв, ведя в счете – 3:1. Отличились Алексей Гладышев, Дмитрий Логинов и Евгений Дергаев.

Во второй половине встречи ситуация на льду не изменилась. Архангелогородцы по-прежнему владели игровым и территориальным преимуществом, но воплотить его в голы у них не получалось. Более того, одна из редких контратак «динамовцев» увенчалось успехом – 3:2. Только на последней минуте Дмитрию Попутникову удалось снять все вопросы о победителе в этом матче – 4:2.

«Мы добыли три очка в тяжелой борьбе. Полсостава проспало весь матч, в протоколе я поставил шесть единиц. У меня по всему турниру претензии к целому ряду хоккеистов по игровой дисциплине и качеству игры, - сказал Сергей Лихачев. - Нельзя надеяться, что только за счет индивидуальных действий Евгения Дергаева, Александра Тюкавина и игроков обороны, можно изменить ситуацию на льду и выиграть матч».

Тренер остался недоволен игрой и полузащитников. «Не понимаю, почему у них такое отношение. Они или не готовятся к матчам, или надеются, что вытаскивать игру будут другие. Сегодня я хочу от них услышать, почему качество их игры не соответствует их уровню», - подытожил наставник "желто-зеленых".

Напомним, несмотря на победы в двух последних матчах у "Водника" остаются лишь теоретические шансы попасть в полуфинал Кубка России. Начало турнира у команды с берегов Двины не задалось - два поражения и одна ничья по существу лишили архангелогородцев возможности бороться за трофей.

 

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