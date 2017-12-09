Юные спортсмены Архангельска готовятся ко Всемирному дню футбола

Международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры.В Архангельске Детская футбольная школа "Юниор" приурочила к своему профильному празднику несколько турниров. Так в сам День футбола пройдет очередной турнир по моно-футболу ("один на один") среди 5 возрастных категорий дошкольников 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 годов рождения. Заявки подали порядка 80 детей.А 16 и 17 декабря пройдет областной турнир Футбольной школы "Юниор" среди 2009-2010 и 2011-2012 годов, который состоится в спорткомплексе "Динамо".