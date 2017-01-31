Архангельск: Спорт

Три золота, три серебра и одна бронза. Таков медальный арсенал воспитанников отделения греко-римской борьбы новодвинской спортшколы с первенства Архангельской области среди юниоров и старших юношей.
Турнир, проходивший с 27 по 28 января в спортивном зале «Волна», являлся отборочным на первенства федеральных округов, которые пройдут в конце февраля в Калининграде и середине марта в Воркуте.
От Новодвинска победителями стали - Герман Гун, Вадим Гламазда и Михаил Евстафеев. Вторые места у Эдуарда Петухова, Владимира Баклушина и Виктора Смирнова. Третье место занял Никита Шилов.
Теперь обладатели золотых наград примут участие на первенствах Северо-Запада.