Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Новодвинские борцы стали лучшими на региональном первенстве Три золота, три серебра и одна бронза. Таков медальный арсенал воспитанников отделения греко-римской борьбы новодвинской спортшколы с первенства Архангельской области среди юниоров и старших юношей. Турнир, проходивший с 27 по 28 января в спортивном зале «Волна», являлся отборочным на первенства федеральных округов, которые пройдут в конце февраля в Калининграде и середине марта в Воркуте.



От Новодвинска победителями стали - Герман Гун, Вадим Гламазда и Михаил Евстафеев. Вторые места у Эдуарда Петухова, Владимира Баклушина и Виктора Смирнова. Третье место занял Никита Шилов.



Теперь обладатели золотых наград примут участие на первенствах Северо-Запада. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Нина С. просмотров: 49

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