наверх
Новости Архангельска
24 апреля, понедельник 15:18
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
68
20.04.17
На карте новостроек Архангельска и Северодвинска появилось три новых жилых объекта
58
22.04.17
Ветеранов боевых действий МВД и Росгвардии увековечили на почтовой марке
57
22.04.17
«Архэнерго» заменит масляные выключатели на вакуумные на подстанциях Поморья
47
22.04.17
На ЖК «Шоколад» в Северодвинске завершается кирпичная кладка стен 2-го этажа
45
22.04.17
Имена обладателей главного приза конкурса «Кисточка» назовут сегодня в Архангельске
44
21.04.17
Молодые специалисты МРСК Северо-Запада участвуют в Международном форуме энергетиков
37
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Новодвинские флорболисты получили медали высшей пробы на состязаниях в Вельске

В Вельске прошёл открытый региональный турнир по флорболу «Серебряная клюшка» на призы муниципального образования «Вельское» среди мальчиков 2006-2007 г.р., девушек 2001 - 2003 г.р. и мужских команд.
На соревнованиях Новодвинск представили спортсмены юношеского флорбольного коллектива «Двина». Во главе с тренером Сергеем Талдоновым ребята провели четыре победоносные встречи.

Со счетом 4/1 «Двина» обошла две архангельские команды - «Ремикс» и «Кобра». В полуфинале новодвинцы выиграли у воспитанников Исакогорского ДЮЦа из команды «Искра». Счет 8/1 в пользу «Двины». В завершающей игре новодвинские спортсмены обошли своих оппонентов - архангельскую команду «Ремикс», отправляя в их ворота девять мячей, получая в замен только одну. 9/1 - победа «Двины», золотистый кубок, медали высшей пробы и чемпионский титул.

Артём Кузьминов (игрок «Двины») признан лучшим бомбардиром этого турнира.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: novadmin
просмотров: 89
дата: 24.04.17 | 14:31
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080