Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Новодвинские флорболисты получили медали высшей пробы на состязаниях в Вельске В Вельске прошёл открытый региональный турнир по флорболу «Серебряная клюшка» на призы муниципального образования «Вельское» среди мальчиков 2006-2007 г.р., девушек 2001 - 2003 г.р. и мужских команд. На соревнованиях Новодвинск представили спортсмены юношеского флорбольного коллектива «Двина». Во главе с тренером Сергеем Талдоновым ребята провели четыре победоносные встречи.



Со счетом 4/1 «Двина» обошла две архангельские команды - «Ремикс» и «Кобра». В полуфинале новодвинцы выиграли у воспитанников Исакогорского ДЮЦа из команды «Искра». Счет 8/1 в пользу «Двины». В завершающей игре новодвинские спортсмены обошли своих оппонентов - архангельскую команду «Ремикс», отправляя в их ворота девять мячей, получая в замен только одну. 9/1 - победа «Двины», золотистый кубок, медали высшей пробы и чемпионский титул.



Артём Кузьминов (игрок «Двины») признан лучшим бомбардиром этого турнира. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: novadmin просмотров: 89

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