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Определены победители финала Кубка области по стендовой стрельбе

сегодня 12:19
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В минувшие выходные в спортинг-клубе «Малые Карелы» состоялся финал Кубка Архангельской области по стендовой стрельбе в Олимпийской дисциплине «Круг».
 
 
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По результатам областного турнира среди мужчин I место занял – Дмитрий Акатьев, II место – Николай Евменов, III место – Василий Росихин.

Дмитрий Акатьев и Николай Евменов являются кандидатами в мастера спорта и представляют сборную Архангельской области по стендовой стрельбе на российских соревнованиях. Василий Росихин занимается стендовой стрельбой совсем недавно, но уже вошёл в тройку лидеров сильнейших стрелков Архангельской области в олимпийской дисциплине «Круг».

Среди женщин победу одержала Екатерина Калинина.

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