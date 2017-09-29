Первая красавица Архангельска подготовит северян к «рекордной» воскресной прогулке

Спортивная разминка в компании с мисс Архангельск-2017, выставка ретро-автомобилей, веселые старты, конкурсы, мастер-классы и автограф-сессии от известных северных чемпионов - все это День ходьбы в Архангельске.

Новости по теме В Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы

Напомним, спортивный фестиваль, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы, стартует в полдень 1 октября на архангельской набережной. Организаторы планируют, что мероприятие станет самым масштабным в России.

С 12 до 15 часов на Красной пристани знаменитые спортсмены-северяне, в числе которых и мастер спорта по спортивной акробатике Юлиана Дерягина, завоевавшая в этом году титул «Мисс Архангельск», проведут «Зарядку с чемпионом» и предстартовую разминку, именитые мастера боевых искусств – открытые тренировки, а болельщики хоккейного клуба «Водник» – флэшмоб в поддержку любимой команды.

Для зрителей будут организованы показательные выступления хореографических коллективов, конкурсы и викторины. Кульминацией станет общий старт участников на 3 000 метров.

News29 публикует подробную программу спортивного фестиваля:

12.00- 14.30 - регистрация и выдача номеров на День ходьбы.12.00 – 14.30 УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ- конкурс штрафных очков- конкурс 3-х очковых бросков.12.00 – 14.30 - ИГРА БОЧЧЕ12.30- 14.30 – конкурс «ТОЧНЫЙ ФУТБОЛИСТ»12.20 – 14.30 - «Веселые старты»12.30 – 14.30 - ПОЛЕВАЯ КУХНЯ (Солдатская каша, чай)12.20 – 12.30 - Зарядка с ЧЕМПИОНОМПроводит - Дмитрий Фалев - мастер спорта России по легкой атлетике13.00-14.00 - турнир по ФЛОРБОЛУ12.00- 16.00 - ВЫСТАВКА РЕТРО АВТОМОБИЛЕЙ13.00-14.30 - работа площадки ФАН- КЛУБА «Водник»- конкурс кричалок- конкурс рисунков12.30 – 12.50 - Мастер – класс по ДЖИУ-ДЖИТСУ13.00 – 13.20 – Мастер- класс по БОКСУ13.30 – 13.50 - мастер- класс по КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ13.50 – 14.10 - мастер класс по ТХЭКВОНДО13.30 – 14.30 - АВТОГРАФ СЕССИЯУчастники: Игорь Викторович Гапанович – многократный чемпиона России и Мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта России; Фалев Дмитрий – мастер спорта России по легкой атлетике; Алексей Шемякин – мастер спорта России по лыжным гонкам; Екатерина Ядовина - мастер спорта России по лыжным гонки.14.25 -14.35 – РАЗМИНКА для участников ДНЯ ХОДЬБЫПроводит Юлиана Дерягина – мастер спорта России по спортивной акробатике, «Мисс Архангельск-2017»14.35 – 15.00 - Официальное открытие всероссийского Дня ходьбы15.00 - СТАРТ! Дистанция 3 км.15.30- 16.00 - Награждение участников.