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Первая красавица Архангельска подготовит северян к «рекордной» воскресной прогулке

сегодня 18:06
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Спортивная разминка в компании с мисс Архангельск-2017, выставка ретро-автомобилей, веселые старты, конкурсы, мастер-классы и автограф-сессии от известных северных чемпионов - все это День ходьбы в Архангельске.
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Фото: miss29.ru
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В Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы

Напомним, спортивный фестиваль, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы, стартует в полдень 1 октября на архангельской набережной. Организаторы планируют, что мероприятие станет самым масштабным в России.

С 12 до 15 часов на Красной пристани знаменитые спортсмены-северяне, в числе которых и мастер спорта по спортивной акробатике Юлиана Дерягина, завоевавшая в этом году титул «Мисс Архангельск», проведут «Зарядку с чемпионом» и предстартовую разминку, именитые мастера боевых искусств – открытые тренировки, а болельщики хоккейного клуба «Водник» – флэшмоб в поддержку любимой команды.

Для зрителей будут организованы показательные выступления хореографических коллективов, конкурсы и викторины. Кульминацией станет общий старт участников на 3 000 метров. 

News29 публикует подробную программу спортивного фестиваля:

12.00- 14.30 - регистрация и выдача номеров на День ходьбы.
12.00 – 14.30 УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ
- конкурс штрафных очков
- конкурс 3-х очковых бросков.
12.00 – 14.30 - ИГРА БОЧЧЕ
12.30- 14.30 – конкурс «ТОЧНЫЙ ФУТБОЛИСТ»
12.20 – 14.30 - «Веселые старты»
12.30 – 14.30 - ПОЛЕВАЯ КУХНЯ (Солдатская каша, чай)
12.20 – 12.30 - Зарядка с ЧЕМПИОНОМ
Проводит - Дмитрий Фалев - мастер спорта России по легкой атлетике
13.00-14.00 - турнир по ФЛОРБОЛУ
12.00- 16.00 - ВЫСТАВКА РЕТРО АВТОМОБИЛЕЙ
13.00-14.30 - работа площадки ФАН- КЛУБА «Водник»
- конкурс кричалок
- конкурс рисунков
12.30 – 12.50 - Мастер – класс по ДЖИУ-ДЖИТСУ
13.00 – 13.20 – Мастер- класс по БОКСУ
13.30 – 13.50 - мастер- класс по КАРАТЭ-КЕКУСИНКАЙ
13.50 – 14.10 - мастер класс по ТХЭКВОНДО
13.30 – 14.30 - АВТОГРАФ СЕССИЯ
Участники: Игорь Викторович Гапанович – многократный чемпиона России и Мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта России; Фалев Дмитрий – мастер спорта России по легкой атлетике; Алексей Шемякин – мастер спорта России по лыжным гонкам; Екатерина Ядовина - мастер спорта России по лыжным гонки.
14.25 -14.35 – РАЗМИНКА для участников ДНЯ ХОДЬБЫ
Проводит Юлиана Дерягина – мастер спорта России по спортивной акробатике, «Мисс Архангельск-2017»
14.35 – 15.00 - Официальное открытие всероссийского Дня ходьбы
15.00 - СТАРТ! Дистанция 3 км.
15.30- 16.00 - Награждение участников.
Автор: SportAO
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