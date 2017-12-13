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Руководить архангельским «Водником» будет Николай Ярович в паре с Олегом Батовым

сегодня 14:00
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После отставки Сергея Лихачева исполняють обязанности главного тренера «Водника» был назначен Николай Ярович. Однако он не имел соответствующей лицензии, поэтому помощником ему назначили Олега Батова.
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Фото: пресс-служба ГАО АО "Водник"
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В Федерации хоккея с мячом России напомнили руководству «Водника» о пункте регламента соревнований, согласно которому тренер команды суперлиги должен иметь лицензию ФХМР, выданную после обучения в Высшей школе тренеров.

Поэтому руководство желто-зеленых было вынуждено назначить исполнять обязанности главного тренера команды «Водник» Олега Батова, у него вышеуказанная лицензия есть. Таким образом, специалист будет совмещать две должности - главного тренера "Водника" и "Водника-2".

Николай Ярович продолжит работу в должности старшего тренера «Водника», а после завершения сезона будет отправлен для повышения квалификации в высшую школу тренеров.

Напомним, в начале декабря возглавлявший "Водник" с начала сезона Сергей Лихачев был вынужден по семейным обстоятельствам уйти в отставку и вернуться в родной Красногорск. 

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