Архангельск: Спорт

В этом году региональные соревнования в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки пройдут на прибрежной зоне, вдоль набережной Северной Двины от ул. Свободы до ул. Логинова.

Юноши и девушки (1999 г.р. и моложе), а также мужчины и женщины (1998 г.р. и старше) поборются за победу на дистанции 2 километра. Дистанция в массовом забеге для всех желающих составит 2017 метров.

C 6 по 10 февраля с 10 до 18 часов будет работать комиссия по допуску участников.

В день соревнований, 11 февраля, с 10 до 11 часов пройдет регистрация участников. В 11.45 начнется официальная церемония открытия соревнований.

Награждение запланировано с 13.30 до 14.30, после чего состоится официальная церемония закрытия.