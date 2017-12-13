Сборная Новодвинска стала лучшей на чемпионате Поморья по тайскому боксу

Тайский бокс называют «стиль восьмируких», так как в поединке активно задействованы две ноги, две руки, два локтя и два колена. Во время боя звучит экзотическая восточная музыка, стучат барабаны и гудят дудки. С каждым новым раундом темп музыки увеличивается, возрастают динамика боя и скорость работы боксеров.



В соревнованиях приняли участие любители этого вида спорта из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного и районов Архангельской области.



По результатам поединков ребята из города бумажников заняли восемь первых, десять вторых и два третьих места, что позволило сборной Новодвинска занять первое место в общекомандном зачете. Второе - у спортсменов детско-юношеской спортивной школы им. П.Усова из Архангельска, замкнули тройку сильнейших боксеры из Мирного.