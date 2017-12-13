Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
12.12.17
2300
11.12.17
973
12.12.17
846
12.12.17
811
12.12.17
805
11.12.17
785
11.12.17
728
реклама
реклама
Бизнес новости
11.12.17
158
11.12.17
153
11.12.17
135
12.12.17
43
12.12.17
39
12.12.17
38
12.12.17
29
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть

Сборная Новодвинска стала лучшей на чемпионате Поморья по тайскому боксу

сегодня 10:18
21 0
В минувшие выходные в Архангельске на базе центра развития спорта «Норд Арена» состоялись открытый чемпионат и первенство Архангельской области по тайскому боксу.
 
 
 >
Фото: пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник»
Фото: пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник»

Тайский бокс называют «стиль восьмируких», так как в поединке активно задействованы две ноги, две руки, два локтя и два колена. Во время боя звучит экзотическая восточная музыка, стучат барабаны и гудят дудки. С каждым новым раундом темп музыки увеличивается, возрастают динамика боя и скорость работы боксеров.

В соревнованиях приняли участие любители этого вида спорта из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного и районов Архангельской области.

По результатам поединков ребята из города бумажников заняли восемь первых, десять вторых и два третьих места, что позволило сборной Новодвинска занять первое место в общекомандном зачете. Второе - у спортсменов детско-юношеской спортивной школы им. П.Усова из Архангельска, замкнули тройку сильнейших боксеры из Мирного.

Автор: novadmin
21 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Метель и сильный ветер накроют Архангельск 13 декабря
 
Сборная Новодвинска стала лучшей на чемпионате Поморья по тайскому боксу
Сборная Новодвинска стала лучшей на чемпионате Поморья по тайскому боксу
В минувшие выходные в Архангельске на базе центра развития спорта «Норд Арена» состоялись открытый чемпионат и первенство Архангельской области по тайскому боксу.
сегодня 10:18
22
 
Сильнейших флорболистов Поморья определили в Новодвинске
Сильнейших флорболистов Поморья определили в Новодвинске
В этом году за чемпионское «золото» боролись шесть команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Холмогор.
сегодня 10:14
27
 
Боксеры Поморья стали сильнейшими на всероссийских состязаниях
Боксеры Поморья стали сильнейшими на всероссийских состязаниях
32-й всероссийский турнир по боксу класса «Б» памяти Героев Североморцев на кубок Героя России Давида Пашаева проходил в Северодвинске. На высшую ступень пьедестала почёта взошли новодвинские спортсмены.
сегодня 09:58
59
 
Юные флорболисты «Двины» по итогам турнира признаны сильнейшими в Поморье
Юные флорболисты «Двины» по итогам турнира признаны сильнейшими в Поморье
В Новодвинске прошло первенство Поморья по флорболу среди мальчиков 2002-2003 г.р. На площадку вышли шесть команд из Архангельска, Вельска, Холмогор и Новодвинска. Сразу три коллектива представляли областной центр.
вчера 23:01
217
 
Медведь Помор Михалыч будет поддерживать «Водник» на архангельском льду
Медведь Помор Михалыч будет поддерживать «Водник» на архангельском льду
Архангельские поклонники бенди выбрали имя новому талисману «Водника». Медведь будет зваться Помор Михалыч, и уже завтра клубный персонаж будет со всеми болельщиками поддерживать желто-зеленую хоккейную дружину.
вчера 17:18
319
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080