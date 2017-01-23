Архангельск: Спорт

В Поморье продолжается чемпионат области по хоккею с мячом среди мужских команд. В этом сезоне в нем принимают участие восемь спортколлективов из Архангельска, Северодвинска и Плесецка. В минувшие выходные состоялись очередные матчи.

Пропустивший первые туры бронзовый призёр прошлого сезона, «Северный водник» из Архангельска, стартовал в турнире с двух поражений. Сначала его хоккеисты уступили «Северной Двине» - 3:6, а затем крупно проиграли действующему чемпиону – северодвинскому «Севмашу» - 9:1. Стоит отметить, что команда из города корабелов в минувшую субботу не оставила камня на камне от «Атланта» из областного центра – 15:0.



Вице-чемпион «Портовик» свой первый матч проводил в Плесецке, где встречался с местной «Юностью», которая накануне обыграла «Помор» - 7:2. На протяжении всего поединка была равная, упорная и бескомпромиссная борьба, которая так и не выявила победителя – 2:2.



На данный момент единоличным лидером является северодвинский «Севмаш», в копилке которого 12 очков. На втором месте расположилась плесецкая «Юность». В ее активе семь очков. Всего на одно от нее отстают юноши «Водника», которые замыкают тройку сильнейших команд Поморья.



- Для нас главная задача в чемпионате области – это подтвердить статус сильнейшей команды в регионе и хорошо подготовиться к решающим матчам Всероссийского турнира среди коллективов физической культуры, - рассказал тренер команды «Севмаш» Сергей Щукин.



Результаты последних игр:

«Северная Двина» - «Северный водник» 6:3

«Севмаш» - «Атлант» 15:0

«Юность» - «Помор» 7:2

«Помор» - «Атлант» 9:2

«Севмаш» - «Северный водник» 9:1

«Юность» - «Портовик» 2:2



Календарь ближайших матчей:



28 января (суббота)

10:00 «Северный водник» - «Атлант»

11:30 «Портовик» - «Помор»

12:00 «Юность» - «Северная Двина»



29 января (воскресенье)

10:00 «Портовик» - «Атлант»

11:30 «Помор» - «Северный водник»

12:00 «Юность» - «Севмаш»

