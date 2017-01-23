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Архангельск: Спорт

     

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Северодвинский «Севмаш» выбился в лидеры чемпионата Поморья по русскому хоккею

В Поморье продолжается чемпионат области по хоккею с мячом среди мужских команд. В этом сезоне в нем принимают участие восемь спортколлективов из Архангельска, Северодвинска и Плесецка. В минувшие выходные состоялись очередные матчи.
Пропустивший первые туры бронзовый призёр прошлого сезона, «Северный водник» из Архангельска, стартовал в турнире с двух поражений. Сначала его хоккеисты уступили «Северной Двине» - 3:6, а затем крупно проиграли действующему чемпиону – северодвинскому «Севмашу» - 9:1. Стоит отметить, что команда из города корабелов в минувшую субботу не оставила камня на камне от «Атланта» из областного центра – 15:0.

Вице-чемпион «Портовик» свой первый матч проводил в Плесецке, где встречался с местной «Юностью», которая накануне обыграла «Помор» - 7:2. На протяжении всего поединка была равная, упорная и бескомпромиссная борьба, которая так и не выявила победителя – 2:2.

На данный момент единоличным лидером является северодвинский «Севмаш», в копилке которого 12 очков. На втором месте расположилась плесецкая «Юность». В ее активе семь очков. Всего на одно от нее отстают юноши «Водника», которые замыкают тройку сильнейших команд Поморья.

- Для нас главная задача в чемпионате области – это подтвердить статус сильнейшей команды в регионе и хорошо подготовиться к решающим матчам Всероссийского турнира среди коллективов физической культуры, - рассказал тренер команды «Севмаш» Сергей Щукин.

Результаты последних игр:
«Северная Двина» - «Северный водник» 6:3
«Севмаш» - «Атлант» 15:0
«Юность» - «Помор» 7:2
«Помор» - «Атлант» 9:2
«Севмаш» - «Северный водник» 9:1
«Юность» - «Портовик» 2:2

Календарь ближайших матчей:

28 января (суббота)
10:00 «Северный водник» - «Атлант»
11:30 «Портовик» - «Помор»
12:00 «Юность» - «Северная Двина»

29 января (воскресенье)
10:00 «Портовик» - «Атлант»
11:30 «Помор» - «Северный водник»
12:00 «Юность» - «Севмаш»
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автор: Istorik
просмотров: 80
дата: 23.01.17 | 22:09
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