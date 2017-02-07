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Архангельск: Спорт

     

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Теннисисты Архангельской области выявили лучших в парном разряде

На кортах регионального центра развития спорта «Водник» завершился чемпионат Архангельской области по теннису в парном разряде. В нем приняли участие 58 спортсменов из Архангельска и Северодвинска в возрасте от 14 до 65 лет.

В финале женской половины турнира встретились давние соперницы: Лариса Геффель и Дарья Стародубенко из Архангельска и Анна Биткова и Дарья Конончук из Северодвинска. Со счетом 6:2, 6:3 — северодвинки одержали победу и стали чемпионками. Третье место у Ирины Тявиной и Елены Стародубенко из Архангельска.

Решающие игры у мужчин оказались более упорными. Молодежь все сильнее наступает на пятки опытным теннисистам и уже ни один турнир не обходится без участия молодых спортсменов в решающих стадиях. Вот и в матче за третье место не обошлось без юных талантов: Артем Зимин и Вадим Козачук оказали достойное сопротивление Константину Дуникову и Александру Драчеву, хотя и уступили со счетом 6:7, 2:6. У Константина и Александра - "бронза" соревнований.

Еще один юный архангельско-северодвинский дуэт в составе Александра Бубнова и Семёна Григорьева изрядно пощекотал нервы своих соперников Никиты Волкова и Сергея Донского. Полтора часа захватывающего тенниса, интриги, аплодисментов болельщиков и "золото" достается Никите Волкову и Сергею Донскому - 6:4, 7:6.

6 февраля на кортах регионального центра развития спорта «Водник» стартовал Чемпионат Архангельска по теннису среди мужчин в одиночном разряде.

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автор: Istorik
просмотров: 83
дата: 07.02.17 | 15:43
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