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Архангельск: Спорт

     

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«Севмаш» продолжает лидировать в чемпионате Поморья по русскому хоккею

В Чемпионате Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд сыграно больше половины матчей.

Действующий чемпион Поморья северодвинский «Севмаш» в отсутствии своего лидера Романа Левченко с большим трудом в Плесецке переиграл местную «Юность» - 2:1. Сейчас в активе ледовой дружины из города корабелов 15 очков и вряд ли кто-то ее сможет пододвинуть с первой строчки в турнирной таблице.

Архангельский «Помор», одержавший две победы подряд, сразу вышел на третье место. Вторую строчку, несмотря на поражение от северодвинцев, сохраняет плесецкая «Юность».

- Конкуренцию нынешним лидерам в борьбе за призовые места смогут составить архангельские команды «Портовик», «Северная Двина» и юноши «Водника», у которых сыграно меньше всего матчей, - рассказал главный судья соревнований Тимофей Целиков.

Следующие матчи состоятся в ближайшие выходные.

Результаты игр:

«Северный водник» - «Атлант» 9:2
«Портовик» – «Помор» 2:3
«Юность» - «Северная Двина» 6:4
«Портовик» - «Атлант» 6:0
«Помор» - «Северный водник» 5:3
«Юность» - «Севмаш» 1:2

Календарь ближайших матчей:

4 февраля (суббота)
11:00 «Севмаш» - «Портовик»
11:00 «Помор» - «Северная Двина»


5 февраля (воскресенье)
10:00 «Северный водник» - «Портовик»
11:30 «Северная Двина» - «Атлант»

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автор: Istorik
просмотров: 57
дата: 30.01.17 | 14:27
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