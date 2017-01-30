Архангельск: Спорт

В Чемпионате Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд сыграно больше половины матчей.

Действующий чемпион Поморья северодвинский «Севмаш» в отсутствии своего лидера Романа Левченко с большим трудом в Плесецке переиграл местную «Юность» - 2:1. Сейчас в активе ледовой дружины из города корабелов 15 очков и вряд ли кто-то ее сможет пододвинуть с первой строчки в турнирной таблице.

Архангельский «Помор», одержавший две победы подряд, сразу вышел на третье место. Вторую строчку, несмотря на поражение от северодвинцев, сохраняет плесецкая «Юность».

- Конкуренцию нынешним лидерам в борьбе за призовые места смогут составить архангельские команды «Портовик», «Северная Двина» и юноши «Водника», у которых сыграно меньше всего матчей, - рассказал главный судья соревнований Тимофей Целиков.

Следующие матчи состоятся в ближайшие выходные.



Результаты игр:



«Северный водник» - «Атлант» 9:2

«Портовик» – «Помор» 2:3

«Юность» - «Северная Двина» 6:4

«Портовик» - «Атлант» 6:0

«Помор» - «Северный водник» 5:3

«Юность» - «Севмаш» 1:2

Календарь ближайших матчей:

4 февраля (суббота)

11:00 «Севмаш» - «Портовик»

11:00 «Помор» - «Северная Двина»



5 февраля (воскресенье)

10:00 «Северный водник» - «Портовик»

11:30 «Северная Двина» - «Атлант»