«Водник» крупной победой над «Зорким» завершил выступление на Кубке России

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28 сентября, четверг 13:52
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В первом тайме желто-зеленые просто смяли своего соперника. К 36 минуте «Водник» вел уже со счетом 3:0. Первые два гола на турнире записал на свой счет 20-летний воспитанник архангельского хоккея Глеб Потапов. За первую половину встречи архангелогородцы подали 11 угловых, один из которых завершился взятием ворот. Перед перерывом на табло стадиона горел счет 4:0.
Во втором тайме архангельские хоккеисты смогли забить ещё три гола, «Зоркий» ответил лишь точным ударом с пенальти. Итоговый счет 7:1 в пользу «Водника».
По итогам семи игр желто-зеленые набрали 13 очков. Сейчас они занимают третье место и не проходят в следующий этап Кубка России.
Напомним, накануне главный тренер "Водника" Сергей Лихачев заявил, что у него есть большие претензии к игровой дисциплине своих подопечных.
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