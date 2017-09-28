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«Водник» крупной победой над «Зорким» завершил выступление на Кубке России

сегодня 13:20
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Последним матчем «Водника» на Кубке России была встреча с красногорским «Зорким». После серьезного разговора, который состоялся накануне у хоккеистов «Водника» с главным тренером Сергеем Лихачевым, спортсмены вышли на матч с боевым настроем.
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Фото: vodnik.pro
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Во втором тайме архангельские хоккеисты смогли забить ещё три гола, «Зоркий» ответил лишь точным ударом с пенальти. Итоговый счет 7:1 в пользу «Водника».

По итогам семи игр желто-зеленые набрали 13 очков. Сейчас они занимают третье место и не проходят в следующий этап Кубка России. 

Напомним, накануне главный тренер "Водника" Сергей Лихачев заявил, что у него есть большие претензии к игровой дисциплине своих подопечных. 

 

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