«Водник» крупной победой над «Зорким» завершил выступление на Кубке России

Последним матчем «Водника» на Кубке России была встреча с красногорским «Зорким». После серьезного разговора, который состоялся накануне у хоккеистов «Водника» с главным тренером Сергеем Лихачевым, спортсмены вышли на матч с боевым настроем.

В первом тайме желто-зеленые просто смяли своего соперника. К 36 минуте «Водник» вел уже со счетом 3:0. Первые два гола на турнире записал на свой счет 20-летний воспитанник архангельского хоккея Глеб Потапов. За первую половину встречи архангелогородцы подали 11 угловых, один из которых завершился взятием ворот. Перед перерывом на табло стадиона горел счет 4:0.

Во втором тайме архангельские хоккеисты смогли забить ещё три гола, «Зоркий» ответил лишь точным ударом с пенальти. Итоговый счет 7:1 в пользу «Водника».

По итогам семи игр желто-зеленые набрали 13 очков. Сейчас они занимают третье место и не проходят в следующий этап Кубка России.



Напомним, накануне главный тренер "Водника" Сергей Лихачев заявил, что у него есть большие претензии к игровой дисциплине своих подопечных.



