Архангельск: Интервью

фото, видео с места события Директор Vape.ru по рекламе: Наша цель - помочь людям бросить курить Уроженец Архангельской области Кирилл Катаев оказался одним из основателей вейп-индустрии в России. В эксклюзивном интервью News29 он рассказал об истинном предназначении вейпов, трудностях бизнеса и о судьбе магазина Vape.ru на Троицком проспекте. Как вы решили заниматься вейпами, как попали в этот бизнес?



Кирилл Катаев: Последние 7 лет я живу в Москве, занимаюсь разными проектами. Вейпинг был одним из перспективных направлений. Пошел бум, мы решили в эту струю попасть и начать зарабатывать.



Кто ваша целевая аудитория, для кого предназначены вейпы?



Кирилл Катаев: Многие люди делают из этого моду, мы в нашей компании считаем, что вейпы – это инструмент против табачной зависимости. Я сам, как курильщик, долгое время искал альтернативу. Как только появились электронные сигареты, я перешел на них и теперь обычные сигареты не курю. Основная наша цель – это продавать инструмент для того, чтобы человек мог отказаться от курения сигарет. Мы не хотим, чтобы люди приходили в вейпинг просто потому, что это круто или модно.



Кирилл, скажите, а что же на самом деле содержится в паре, который выдыхают вейперы?



Кирилл Катаев: Это глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и никотин. Первые два компонента используются в пищевой промышленности. Ароматизаторы есть, к примеру, в газированных напитках. Отмечу, что глицерин и пропиленгликоль используются в вейпах, как среда для передачи никотина, чтобы он из жидкого состояния перешел в парообразное. Могу рассказать про себя. Как только я перешел на вейп, у меня прошла одышка, нормализовалось давление, стал лучше спать. Если выбирать из двух зол наименьшее, то это, несомненно, вейп.



С какими трудностями вы сталкиваетесь в вашем бизнесе, в России всегда все новое резко отвергается…



Кирилл Катаев: На нас сейчас объявили охоту с точки зрения пропаганды. Государство хочет вытеснить мелкие компании с рынка, чтобы создать одного большого игрока, который будет также торговать вейпами. Рынок уже сформировался, здесь миллиарды рублей крутятся. Вы представьте, нам ввели акциз 10 рублей за 1 миллилитр. Жидкость, которая сейчас стоит 400 рублей, будет стоить для вас, как для клиента 700 рублей. Что выберут люди, конечно сигареты, где государство и так сейчас собирает миллиарды на здоровье людей. В России 43 миллиона людей курят. Есть официальные цифры: если уменьшить на 5% количество курильщиков, то ВВП страны увеличится на 0,8%.



Расскажите о качестве вашей продукции, где производятся вейпы?



Кирилл Катаев: 90% электронных сигарет производится в Китае. Механические части вейпов мы покупаем в США или в России. Как серьезная компания, мы предоставляем гарантию, делаем возвраты, идем навстречу клиентам.



Давайте перейдем к Архангельску, какова дальнейшая судьба магазина Vape.ru на Троицком проспекте?



Кирилл Катаев: Я всегда хотел, чтобы магазин Vape.ru был в моем регионе. Мы с моими партнерами открыли небольшой отдел, про который вы и говорите, нашли управляющего, им случайно оказался Федор Эммануилов,



Почему же сейчас магазин закрылся?



Кирилл Катаев: Дело в том, что в наших магазинах можно парить, попробовать жидкость перед покупкой. Наш отдел находился по соседству с региональным управлением ФСБ. Пар, который выходит наружу через вытяжку, шел в окна сотрудникам силового ведомства. Через несколько месяцев после открытия нас вежливо попросили переехать в соседнее помещение. Его владелец предложил сделать ремонт за свой счет, сейчас отделочные работы с новом магазине заканчиваются, и в мае состоится открытие.



Последние 7 лет я живу в Москве, занимаюсь разными проектами. Вейпинг был одним из перспективных направлений. Пошел бум, мы решили в эту струю попасть и начать зарабатывать.Многие люди делают из этого моду, мы в нашей компании считаем, что вейпы – это инструмент против табачной зависимости. Я сам, как курильщик, долгое время искал альтернативу. Как только появились электронные сигареты, я перешел на них и теперь обычные сигареты не курю. Основная наша цель – это продавать инструмент для того, чтобы человек мог отказаться от курения сигарет. Мы не хотим, чтобы люди приходили в вейпинг просто потому, что это круто или модно.Это глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и никотин. Первые два компонента используются в пищевой промышленности. Ароматизаторы есть, к примеру, в газированных напитках. Отмечу, что глицерин и пропиленгликоль используются в вейпах, как среда для передачи никотина, чтобы он из жидкого состояния перешел в парообразное. Могу рассказать про себя. Как только я перешел на вейп, у меня прошла одышка, нормализовалось давление, стал лучше спать. Если выбирать из двух зол наименьшее, то это, несомненно, вейп.На нас сейчас объявили охоту с точки зрения пропаганды. Государство хочет вытеснить мелкие компании с рынка, чтобы создать одного большого игрока, который будет также торговать вейпами. Рынок уже сформировался, здесь миллиарды рублей крутятся. Вы представьте, нам ввели акциз 10 рублей за 1 миллилитр. Жидкость, которая сейчас стоит 400 рублей, будет стоить для вас, как для клиента 700 рублей. Что выберут люди, конечно сигареты, где государство и так сейчас собирает миллиарды на здоровье людей. В России 43 миллиона людей курят. Есть официальные цифры: если уменьшить на 5% количество курильщиков, то ВВП страны увеличится на 0,8%.90% электронных сигарет производится в Китае. Механические части вейпов мы покупаем в США или в России. Как серьезная компания, мы предоставляем гарантию, делаем возвраты, идем навстречу клиентам.Я всегда хотел, чтобы магазин Vape.ru был в моем регионе. Мы с моими партнерами открыли небольшой отдел, про который вы и говорите, нашли управляющего, им случайно оказался Федор Эммануилов, родственник депутата . Мы нашли его по объявлению, у нас не было цели найти сына парламентария. Федор – очень хороший парень, ответственный сотрудник.Дело в том, что в наших магазинах можно парить, попробовать жидкость перед покупкой. Наш отдел находился по соседству с региональным управлением ФСБ. Пар, который выходит наружу через вытяжку, шел в окна сотрудникам силового ведомства. Через несколько месяцев после открытия нас вежливо попросили переехать в соседнее помещение. Его владелец предложил сделать ремонт за свой счет, сейчас отделочные работы с новом магазине заканчиваются, и в мае состоится открытие. версия для печати просмотров: 153

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