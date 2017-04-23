наверх
Новости Архангельска
23 апреля, воскресенье 14:46
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
22.04.17
Имена обладателей главного приза конкурса «Кисточка» назовут сегодня в Архангельске
106
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
106
22.04.17
Ветеранов боевых действий МВД и Росгвардии увековечили на почтовой марке
104
22.04.17
На ЖК «Шоколад» в Северодвинске завершается кирпичная кладка стен 2-го этажа
100
22.04.17
«Архэнерго» заменит масляные выключатели на вакуумные на подстанциях Поморья
93
20.04.17
На карте новостроек Архангельска и Северодвинска появилось три новых жилых объекта
62
21.04.17
Молодые специалисты МРСК Северо-Запада участвуют в Международном форуме энергетиков
54
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Интервью

     

фото, видео с места события

Директор Vape.ru по рекламе: Наша цель - помочь людям бросить курить

Уроженец Архангельской области Кирилл Катаев оказался одним из основателей вейп-индустрии в России. В эксклюзивном интервью News29 он рассказал об истинном предназначении вейпов, трудностях бизнеса и о судьбе магазина Vape.ru на Троицком проспекте.
Как вы решили заниматься вейпами, как попали в этот бизнес?
 
Кирилл Катаев: Последние 7 лет я живу в Москве, занимаюсь разными проектами. Вейпинг был одним из перспективных направлений. Пошел бум, мы решили в эту струю попасть и начать зарабатывать.
 
Кто ваша целевая аудитория, для кого предназначены вейпы?
 
Кирилл Катаев: Многие люди делают из этого моду, мы в нашей компании считаем, что вейпы – это инструмент против табачной зависимости. Я сам, как курильщик, долгое время искал альтернативу. Как только появились электронные сигареты, я перешел на них и теперь обычные сигареты не курю. Основная наша цель – это продавать инструмент для того, чтобы человек мог отказаться от курения сигарет. Мы не хотим, чтобы люди приходили в вейпинг просто потому, что это круто или модно.
 
Кирилл, скажите, а что же на самом деле содержится в паре, который выдыхают вейперы?
 
Кирилл Катаев: Это глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и никотин. Первые два компонента используются в пищевой промышленности. Ароматизаторы есть, к примеру,  в газированных напитках. Отмечу, что глицерин и пропиленгликоль используются в вейпах, как среда для передачи никотина, чтобы он из жидкого состояния перешел в парообразное. Могу рассказать про себя. Как только я перешел на вейп, у меня прошла одышка, нормализовалось давление, стал лучше спать. Если выбирать из двух зол наименьшее, то это, несомненно, вейп.
 
С какими трудностями вы сталкиваетесь в вашем бизнесе, в России всегда все новое резко отвергается…
 
Кирилл Катаев: На нас сейчас объявили охоту с точки зрения пропаганды. Государство хочет вытеснить мелкие компании с рынка, чтобы создать одного большого игрока, который будет также торговать вейпами. Рынок уже сформировался, здесь миллиарды рублей крутятся. Вы представьте, нам ввели акциз 10 рублей за 1 миллилитр. Жидкость, которая сейчас стоит 400 рублей, будет стоить для вас, как для клиента 700 рублей. Что выберут люди, конечно сигареты, где государство и так сейчас собирает миллиарды на здоровье людей. В России 43 миллиона людей курят. Есть официальные цифры: если уменьшить на 5% количество курильщиков, то ВВП страны увеличится на 0,8%.
 
Расскажите о качестве вашей продукции, где производятся вейпы?  

Кирилл Катаев: 90% электронных сигарет производится в Китае. Механические части вейпов мы покупаем в США или в России. Как серьезная компания, мы предоставляем гарантию, делаем возвраты, идем навстречу клиентам.
 
Давайте перейдем к Архангельску, какова дальнейшая судьба магазина Vape.ru на Троицком проспекте?
 
Кирилл Катаев: Я всегда хотел, чтобы магазин Vape.ru был в моем регионе. Мы с моими партнерами открыли небольшой отдел, про который вы и говорите, нашли управляющего, им случайно оказался Федор Эммануилов, родственник депутата. Мы нашли его по объявлению, у нас не было цели найти сына парламентария. Федор – очень хороший парень, ответственный сотрудник.
 
Почему же сейчас магазин закрылся?
 
Кирилл Катаев: Дело в том, что в наших магазинах можно парить, попробовать жидкость перед покупкой. Наш отдел находился по соседству с региональным управлением ФСБ. Пар, который выходит наружу через вытяжку, шел в окна сотрудникам силового ведомства. Через несколько месяцев после открытия нас вежливо попросили переехать в соседнее помещение. Его владелец предложил сделать ремонт за свой счет, сейчас отделочные работы с новом магазине заканчиваются, и в мае состоится открытие.
 
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
просмотров: 153
дата: 23.04.17 | 12:39
комментариев: 3
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Boater (3)
Лучше бы вы продавали ганджубас, пар от которого шел бы в окна соседнего помещения ФСБ. Поржали бы вместе.
23.04.17
13:48
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Boater (2)
Ложь. Ваша цель - продавать и зарабатывать деньги. В этом нет ничего постыдного, и этого не нужно стесняться. Из всех моих знакомых, кто курил, и потом решил попробовать вейпы, ни один не бросил курить. Зато теперь и курят и подсели на вейпы. Хочешь бросить курить, не переходи на вейпы, а просто перестань курить. У меня получилось. И денег теперь на бухло больше остается. Так что накуй вейпы!
23.04.17
13:43
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
Цель-научить людей парить. Доброхоты какие. Пять лет расстрела солёными огурцами бы таким деятелям. Из рогатки.
23.04.17
13:10
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080