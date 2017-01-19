Архангельск: Культура

фото, видео с места события Лидер «творческих активистов» Архангельска возглавил Поморскую филармонию Известный в Архангельске активист и креативщик, бывший директор центра творческих инициатив «Футурист» Василий Ларионов занял пост руководителя Поморской филармонии.



Вероятно, это связано с новогодними праздниками. Новый директор сменил Алексея Павлова, который



О личности Василия Ларионова не так много известно. Он являлся руководителем Центра поддержи творческих индустрий «Футурист». Организация позиционировала себя как независимое некоммерческое объединение активных и неравнодушных горожан, нацеленных на развитие Архангельска и области как территории, комфортной для жизни и творчества.



В сентябре 2016 года

Информация о назначении появилась только сегодня, хотя в официальной группе «Поморской филармонии» сообщается, что Василий Ларионов занял пост с 30 декабря.Вероятно, это связано с новогодними праздниками. Новый директор сменил Алексея Павлова, который пошел на повышение и стал заместителем министра культуры Архангельской области Вероники Яничек . Любопытно, что и сама она продолжительное время возглавляла Поморскую филармонию.О личности Василия Ларионова не так много известно. Он являлся руководителем Центра поддержи творческих индустрий «Футурист». Организация позиционировала себя как независимое некоммерческое объединение активных и неравнодушных горожан, нацеленных на развитие Архангельска и области как территории, комфортной для жизни и творчества.В сентябре 2016 года организация закрылась . В последнем посте в группе «Футуриста» Василий Ларионов написал: «У «Футуриста» была надежда, что всё можно изменить, стоит только правильно выстроить треугольник «власть-бизнес-общество», что ещё вот-вот – и разрушенный пивзавод станет культурным центром, на месте развалившейся финской шхуны-«гордости» Архангельска появится настоящая гордость русского флота, а Петровский сквер будет соответствовать своему названию и назначению». версия для печати просмотров: 428

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