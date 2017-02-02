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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Поморскую филармонию ждёт тотальная культурная «перезагрузка»

Можно ли сочетать кулинарию и высокую музыку, привлечь к Баху детей, удивить историей Кирхи туристов с заграничных судов, открыть музкафе в центре Архангельска? Смелые эксперименты в планах нового директора Поморской филармонии Василия Ларионова.
Василий Ларионов собрал журналистов на пресс-завтрак для того, чтобы официально представиться в должности и заявить: «Поморская филармония – территория открытого диалога». Разговор шел открыто и непринужденно. Новый директор поделился фактами из своей биографии. Оказалось, образование у него далеко не музыкальное - филологическое. Окончил в Архангельске факультет иностранных языков. Решил продолжить обучение в Москве на дипломатическом поприще.

Ларионов известен как директор центра творческих инициатив «Футурист»: «Когда его закрыли, я думал даже уехать из города. Чем заниматься здесь, не знал. Министр культуры Поморья Вероника Яничек предложила попробовать филармонию». Здесь в Кирхе Василий понял: филармония – это сердце музыки. «У нас 260 концертов в год. Музыкальная палитра богатейшая: от классики до авангарда, от органа до фортепиано», - рассказывает глава учреждения культуры.
 
Несмотря на то, что руководящий пост Ларионов занял в декабре прошлого года, в его планах масса нововведений и преобразований. Так, он намерен расширить гастрольную деятельность артистов за счет вовлечения новых площадок: АГКЦ, драмтеатр, Северный морской музей, культурные центры. Только тогда филармония, по мнению Ларионова, станет многофункциональным центром. Встречи публики с артистами, выход на внешние неожиданные площадки – ТЦ, улицы, заводы, музыкальный лекторий, открытые бесплатные репетиции, - вдохнут новую жизнь в деятельность филармонии.

Любопытно, что новый управленец намерен внести новшества в музыкальный репертуар Кирхи. Чтобы привлечь молодежь он готов идти на смелые эксперименты. Это можно достичь сочетанием классической музыки с кулинарным искусством или изобразительным (дети могут писать картины под мелодию Моцарта). Совместные выступления артистов филармонии с другими музыкантами - джаз, поп, рок, этно, рэп, DJ призваны увеличить посещаемость культурного учреждения.

На этом Ларионов не останавливается, нужно подумать и об инфраструктуре. Он озвучил идею создания музыкального кафе для всех горожан и минимаркета с сувенирами.
  
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просмотров: 458
дата: 02.02.17 | 19:10
комментариев: 5
5 0
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Комментарии пользователей
kemastreet (5)
Что бы привлечь молодёжь надо пригласить Шнура и Тимати.Да и картины под их мелодии поинтересней будут...
02.02.17
21:05
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Дмитрий Т. (4)
Всё ясно. Нас ждёт очередной балаган.
02.02.17
20:51
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (3)
Так вот ты какой, эффективный менеджер! )
02.02.17
20:17
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relict (2)
Торговать водкой в разлив и навынос - и народ к вам потянется. Открыть ночную кулинарию при филармонии.
02.02.17
20:02
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fantazer (1)
А по прямому назначению раз в неделю использовать 6удут?! Зря. Угрозы для "ЗАО" никакой, а действо для горожан и гостей города думаю будет любопытно.
02.02.17
19:55
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