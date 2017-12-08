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Общество | Главные новости

Профсоюзы Поморья назвали победой решение конституционного суда о «северных»

сегодня 17:40
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Принципиальной победой профсоюзной позиции назвала решение Конституционного суда о начислении «северных» сверх МРОТ председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Алла Сафонова.
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Напомним, 7 декабря Конституционный суд огласил постановление, в котором подтвердил, что районный коэффициент и процентные надбавки, начисляемые работникам за работу в местностях с особыми климатическими условиями, не могут включаться в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ознакомившись с полным текстом данного постановления, председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Алла Сафонова отметила, что на его основе можно сделать два принципиально важных вывода. Первый: наконец-то устранена коллизия, которая тянулась с 2007 года, когда были размыты понятия минимального размера оплаты труда (МРОТ) и минимальной заработной платы (МЗП). Постановление КС от 7 декабря однозначно говорит о том, что МРОТ и МЗП — тождественные по смыслу понятия.

Второй принципиальный момент данного постановления: в состав МРОТ не входят районный коэффициент и северные надбавки, которые должны начисляться сверх минимального размера оплаты труда. Это то, чего профсоюзы Архангельской области добивались для работников через суд и прокуратуру многие годы при отсутствии законодательно закреплённого состава МРОТ. Теперь ясность в этом вопросе появилась. Однако истцы, обратившиеся в Конституционный суд, не требовали исключить из его состава другие компенсационные и стимулирующие выплаты — стажевые, за вредные условия труда, премии и т.п. Поэтому они в постановлении и не фигурируют.

«Таким образом, — подводит итог председатель ФПАО Алла Сафонова, — если федеральный законодатель будет медлить с принятием соответствующего закона, конкретизирующего состав минимального размера оплаты труда, профсоюзы также через Конституционный суд будут добиваться исключения из МРОТ других компенсационных и стимулирующих выплат». 

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