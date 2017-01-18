Архангельск: Общество

фото, видео с места события Высокопоставленный котласский чиновник может угодить в тюрьму на 10 лет за растрату Начальник управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского района Александр Шумилов обвиняется в аферах с госконтрактами и срыве отопительного сезона в Сольвычегодске. Возбуждено уголовное дело.



Следствием хищения бюджетных средств, явилось неготовность котельной «Центральная» в Сольвычегодске, находящейся на балансе Котласского муниципального района, к отопительному сезону. Всё это привело к аварийному отключению от отопления и горячего водоснабжения жилого фонда Сольвычегодска в ноябре - декабре 2016 года и срыву отопительного сезона в муниципальном образовании.



12 января 2017 года Шумилов



По версии следствия, высокопоставленный чиновник из личной заинтересованности заключил в 2016 году без проведения конкурса муниципальный контракт на ремонт дорог местного значения. Все работы были оплачены в полном объёме, но выполнены частично. При этом деньги Котласского муниципального района фактически предназначались на личные нужды руководства фирмы-подрядчика, с которым Шумилов поддерживал товарищеские отношения.Следствием хищения бюджетных средств, явилось неготовность котельной «Центральная» в Сольвычегодске, находящейся на балансе Котласского муниципального района, к отопительному сезону. Всё это привело к аварийному отключению от отопления и горячего водоснабжения жилого фонда Сольвычегодска в ноябре - декабре 2016 года и срыву отопительного сезона в муниципальном образовании.12 января 2017 года Шумилов был задержан органами. Как пояснили в региональном управлении ФСБ, сейчас чиновник заключен под стражу сроком на два месяца. Ведется следствие. версия для печати просмотров: 292

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