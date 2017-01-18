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Архангельск: Общество

     

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Высокопоставленный котласский чиновник может угодить в тюрьму на 10 лет за растрату

Начальник управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского района Александр Шумилов обвиняется в аферах с госконтрактами и срыве отопительного сезона в Сольвычегодске. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, высокопоставленный чиновник из личной заинтересованности заключил в 2016 году без проведения конкурса муниципальный контракт на ремонт дорог местного значения. Все работы были оплачены в полном объёме, но выполнены частично. При этом деньги Котласского муниципального района фактически предназначались на личные нужды руководства фирмы-подрядчика, с которым Шумилов поддерживал товарищеские отношения.

Следствием хищения бюджетных средств, явилось неготовность котельной «Центральная» в Сольвычегодске, находящейся на балансе Котласского муниципального района, к отопительному сезону. Всё это привело к аварийному отключению от отопления и горячего водоснабжения жилого фонда Сольвычегодска в ноябре - декабре 2016 года и срыву отопительного сезона в муниципальном образовании.

12 января 2017 года Шумилов был задержан органами. Как пояснили в региональном управлении ФСБ, сейчас чиновник заключен под стражу сроком на два месяца. Ведется следствие.
 
  
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просмотров: 292
дата: 18.01.17 | 15:10
комментариев: 2
0 0
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
Нужно дать героя России и помурыжить дело несколько лет, а потом, за давностью преступления...
18.01.17
15:33
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