По версии следствия, высокопоставленный чиновник из личной заинтересованности заключил в 2016 году без проведения конкурса муниципальный контракт на ремонт дорог местного значения. Все работы были оплачены в полном объёме, но выполнены частично. При этом деньги Котласского муниципального района фактически предназначались на личные нужды руководства фирмы-подрядчика, с которым Шумилов поддерживал товарищеские отношения.
Следствием хищения бюджетных средств, явилось неготовность котельной «Центральная» в Сольвычегодске, находящейся на балансе Котласского муниципального района, к отопительному сезону. Всё это привело к аварийному отключению от отопления и горячего водоснабжения жилого фонда Сольвычегодска в ноябре - декабре 2016 года и срыву отопительного сезона в муниципальном образовании.
12 января 2017 года Шумилов был задержан
органами. Как пояснили в региональном управлении ФСБ, сейчас чиновник заключен под стражу сроком на два месяца. Ведется следствие.
15:33