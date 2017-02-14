Архангельск: Политика

В минувший понедельник в Архангельске состоялось заседание фракции «Единая Россия» в областном Собрании, на котором был избран новый руководитель депутатского объединения. Им стал Сергей Моисеев, сменивший на этом посту Виталия Фортыгина.

Для проформы в качестве альтернативной кандидатуры был предложен Валерий Пиковской. За него было отдано всего 6 голосов, за Сергея Моисеева проголосовали 29 членов фракции.

Напомним, летом прошлого года, за полтора месяца до сентябрьских выборов в Госдуму, секретарь областного отделения «Единой России» Сергей Моисеев написал заявление о сложении с себя полномочий лидера партии в регионе. В декабре этот пост по итогам отчетно-выборной конференции занял Виталий Фортыгин.



По новым правилам, действующим в партии: один человек - одна должность. В связи с этим Фортыгин снял с себя полномочия руководителя фракции. 13 февраля депутатское объединение в Архоблсобрании возглавил Моисеев.



Такая вот рокировка в рядах архангельских единороссов...