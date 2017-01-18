Архангельск: Политика

фото, видео с места события Главный защитник прав предпринимателей занял пост замглавы Архангельска Ожидания многих политнаблюдателей оправдались. Николай Евменов приступил сегодня к исполнению обязанностей руководителя аппарата городской администрации. News29 в числе первых удалось пообщаться с бывшим бизнес-омбудсменом в рабочем кабинете.



По словам Николая Евменова, к исполнению обязанностей заместителя главы - руководителя аппарата администрации города Архангельска он приступил с 18 января. В перечне полномочий - сфера кадров, организационной работы и IT, взаимодействие с правовым департаментом, координация действий всех структур муниципалитета с целью улучшения качества работы городской исполнительной власти.



Добавим, что помимо Николая Евменова с приставкой «врио» выполняют свои руководящие функции еще два зама Игоря Годзиша. Это Виталий Акишин - исполняющий обязанности замглавы по городскому хозяйству и Ольга Дулепова - работающая в должности заместителя градоначальника по социальным вопросам.





Как пояснил в разговоре с журналистами сетевого издания новый заместитель градоначальника, работающий, к слову, пока с приставкой «врио», его первоначальное появление в штате администрации в должности директора департамента организационной работы - это, по сути, знакомство с делами и время, необходимое для осознания себя в роли муниципального служащего.По словам Николая Евменова, к исполнению обязанностей заместителя главы - руководителя аппарата администрации города Архангельска он приступил с 18 января. В перечне полномочий - сфера кадров, организационной работы и IT, взаимодействие с правовым департаментом, координация действий всех структур муниципалитета с целью улучшения качества работы городской исполнительной власти.Добавим, что помимо Николая Евменова с приставкой «врио» выполняют свои руководящие функции еще два зама Игоря Годзиша. Это Виталий Акишин - исполняющий обязанности замглавы по городскому хозяйству и Ольга Дулепова - работающая в должности заместителя градоначальника по социальным вопросам. версия для печати просмотров: 1487

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