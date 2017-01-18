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Архангельск: Политика

     

фото, видео с места события

Главный защитник прав предпринимателей занял пост замглавы Архангельска

Ожидания многих политнаблюдателей оправдались. Николай Евменов приступил сегодня к исполнению обязанностей руководителя аппарата городской администрации. News29 в числе первых удалось пообщаться с бывшим бизнес-омбудсменом в рабочем кабинете.
Как пояснил в разговоре с журналистами сетевого издания новый заместитель градоначальника, работающий, к слову, пока с приставкой «врио», его первоначальное появление в штате администрации в должности директора департамента организационной работы - это, по сути, знакомство с делами и время, необходимое для осознания себя в роли муниципального служащего. 

По словам Николая Евменова, к исполнению обязанностей заместителя главы - руководителя аппарата администрации города Архангельска он приступил с 18 января. В перечне полномочий - сфера кадров, организационной работы и IT, взаимодействие с правовым департаментом, координация действий всех структур муниципалитета с целью улучшения качества работы городской исполнительной власти. 

Добавим, что помимо Николая Евменова с приставкой «врио» выполняют свои руководящие функции еще два зама Игоря Годзиша. Это Виталий Акишин - исполняющий обязанности замглавы по городскому хозяйству и Ольга Дулепова - работающая в должности заместителя градоначальника по социальным вопросам.


  
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просмотров: 1487
дата: 18.01.17 | 22:27
комментариев: 2
3 3
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Комментарии пользователей
vandal (2)
ну всё. лувр с часами, он же музей рыбы, он же аквариум на Поморской-Троицком появится невзирая на красные линии и градостроительный кодекс.....после чего наречём всем градом северным оболтусмена Николку - "Поморским Ихтиандром" (сокращённо "ПИ")
19.01.17
09:33
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
SG29 (1)
И кому это может быть интересно, кроме самого Николая? Да никому.
19.01.17
00:06
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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