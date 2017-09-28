Игорь Скубенко выразил надежду на конструктивную работу с депутатами Северодвинска

Сегодня в Северодвинске на первой сессии муниципального парламента нового созыва депутаты определились со спикером и его помощником. Неожиданный для многих итог голосования не должен повлиять на взаимодействие чиновников и народных избранников.

Напомним, на кресло спикера претендовали два депутата: экс-мэр Северодвинска Михаил Гмырин и представитель Севмашпредприятия Михаил Старожилов. По результатам тайного голосования за кандидатуру заводчанина было отдано 17 голосов, за бывшего градоначальника – 7.



Комментируя итоги первой сессии городского Совета депутатов VI созыва, глава Северодвинска Игорь Скубенко отметил, что несмотря на неожиданный результат настроен на конструктивную работу с народными избранниками.

«Депутаты решили избрать председателем Михаила Старожилова, Я уважаю их мнение и настроен на эффективную работу, - сказал Игорь Скубенко. - Не скрою, я поддерживал на должность председателя Михаила Гмырина, так как считаю, что на сегодня он обладает и опытом, и знаниями для выполнения этой работы, может взять на себя ответственность. Он мог бы выступить наставником для более молодых депутатов. Но народные избранники сделали свой выбор в пользу Михаила Старожилова, которого я, кстати, тоже хорошо знаю - он открытый и честный человек».



Градоначальник рассчитывает, что работа с депутатским корпусом будет слаженной и плодотворной.