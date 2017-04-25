наверх
Новости Архангельска
25 апреля, вторник 14:03
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
203
19.04.17
Архангельский ОСАГО Центр оформит страховку без очередей и «допов»
200
24.04.17
«Аквилон Инвест» завершил возведение зданий 2-й и 3-й очереди ЖК «Омега Хаус»
101
24.04.17
Проект «Свадьба в подарок» набирает обороты в Архангельске
100
24.04.17
В Архангельске назвали имя обладателя гран-при конкурса «Кисточка»
79
24.04.17
В новодвинской гимназии учится «супер класс»
79
24.04.17
«Аквилон Инвест» представил свои жилые комплексы на выставке «Жилищный проект»
77
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Спорт

     

фото, видео с места события

Ветераны спорта продемонстрировали своё мастерство на состязаниях в Новодвинске

На спортивных сооружениях города бумажников прошёл 80-ый областной физкультурно-спортивный праздник «Здоровье для северян» среди ветеранов спорта Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
В состязаниях по шести видам спорта приняли участие около 160 спортсменов. Возраст участников - женщины старше 35 лет, мужчины - старше 40.

По итогам всех игр первое командное место заняла сборная ветеранов спорта Архангельска, второе - сборная Северодвинска, третье - Новодвинска.

Архангелогородцы стали лучшими в женском и мужском волейболе, в женском баскетболе, шахматах и настольном теннисе. Представители города корабелов обошли всех соперников в мужском баскетболе и гиревом спорте, новодвинцы - в мини-футболе.

Определены лучшие спортсмены по видам спорта: в баскетболе - Алексей Капранов из Северодвинска и Наталья Короткая из Архангельска; в волейболе - Василий Баринов, Северодвинск, и Анна Урсаева, Архангельск; в шахматах - Дмитрий Иванов и Наталья Суханова из областного центра; в гиревом спорте - Александр Волгунов, Северодвинск, Лариса Стручева, Архангельск; в настольном теннисе - Павел Ковков и Валентина Докунина из Архангельска; в мини футболе - новодвинец Павел Малышев.

Подобные мероприятия проводятся три раза в год попеременно в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске уже на протяжении 26 лет.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: novadmin
просмотров: 86
дата: 25.04.17 | 12:49
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080