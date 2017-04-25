Архангельск: Спорт

фото, видео с места события Ветераны спорта продемонстрировали своё мастерство на состязаниях в Новодвинске На спортивных сооружениях города бумажников прошёл 80-ый областной физкультурно-спортивный праздник «Здоровье для северян» среди ветеранов спорта Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. В состязаниях по шести видам спорта приняли участие около 160 спортсменов. Возраст участников - женщины старше 35 лет, мужчины - старше 40.



По итогам всех игр первое командное место заняла сборная ветеранов спорта Архангельска, второе - сборная Северодвинска, третье - Новодвинска.



Архангелогородцы стали лучшими в женском и мужском волейболе, в женском баскетболе, шахматах и настольном теннисе. Представители города корабелов обошли всех соперников в мужском баскетболе и гиревом спорте, новодвинцы - в мини-футболе.



Определены лучшие спортсмены по видам спорта: в баскетболе - Алексей Капранов из Северодвинска и Наталья Короткая из Архангельска; в волейболе - Василий Баринов, Северодвинск, и Анна Урсаева, Архангельск; в шахматах - Дмитрий Иванов и Наталья Суханова из областного центра; в гиревом спорте - Александр Волгунов, Северодвинск, Лариса Стручева, Архангельск; в настольном теннисе - Павел Ковков и Валентина Докунина из Архангельска; в мини футболе - новодвинец Павел Малышев.



Подобные мероприятия проводятся три раза в год попеременно в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске уже на протяжении 26 лет.



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