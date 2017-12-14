Лекция архангельского учителя в штабе Навального возмутила депутата-сталиниста
сегодня 15:39
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Депутат Архгордумы Александр Афанасьев, тот самый, что инициировал установку памятника Сталину, потребовал правоохранителей проверить учителя истории Михаила Копицу за лекцию в штабе Алексея Навального.
Депутат от КПРФ Александр Афанасьев, прославившийся в Поморье эпопей с установкой памятника Иосифу Сталину
, считает, что Михаил Копица «получает деньги от иностранных агентов», поэтому просит проверить его на предмет взаимодействия с НКО.
Народные избранники сегодня на сессии Гордумы инициативу коллеги не поддержали и проголосовали против проверки. Мы связались с учителем истории Михаилом Копицей и выяснили, что он думает об инициативе Афанасьева.
По словам педагога, лекция носила исключительно просветительский характер и была посвящена очень актуальной на сегодняшний день теме – исторической памяти, об НКО речи не шло.
"Я обычно не отказываю, когда просят выступить, в конце концов, просвещение, это моя работа. Штаб Навального существует и действует в нашем городе совершенно легально. Если угодно, я могу прочитать эту же лекцию и нашим депутатам, хуже не будет, может быть даже полезно будет. Депутат Афанасьев — сталинист, он давно обеспокоен моей общественной активностью, еще со времен баталий по поводу памятника Сталину в Архангельске. Я тогда выступал против. Этим и объясняется его интерес", - рассказал Михаил Копица.