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Общество | Главные новости

Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля

сегодня 15:43
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Можно ли верить словам областной власти? Иногда, порывшись в интернете, находишь совершенно полярные мнения, которые разделяет всего несколько месяцев.
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Фото: izvestia29.ru
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Прошлое - наше будущее? Или судьба Дома Пикуля в Северодвинске
В 2016 году в рамках празднования 75-летия прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» из здания правительства звучали только положительные высказывания относительно сохранения дома Пикуля в Северодвинске. «Единственное место в России, физически связанное с жизнью выдающегося советского и российского писателя. После расселения и реконструкции в доме предлагается создать мемориальную квартиру писателя. Вдова Валентина Пикуля, проживающая в Риге, готова передать России личный архив литератора», - указано на сайте правительства Поморья 1 сентября 2016 года.
 
Но вот празднование юбилея «Дервиша» закончилось, делегации и многочисленные журналисты покинули поморскую землю. В феврале 2017 года губернатор Игорь Орлов в интервью изданию «Северная неделя» уже не видит смысла сохранения дома Пикуля. «Я отношусь к Пикулю и его творчеству с уважением. Но считаю, что нужно найти правильное решение, как именно мы увековечим факт того, что он был здесь. Может, установить барельеф с изображением писателя в детском возрасте или памятную доску на этом месте. Но сохранить здание… Я боюсь, это проект в никуда», - сказал глава региона спустя полгода.
 
Между тем, расходы по обеспечению деятельности губернатора Архангельской области Игоря Орлова в 2018 году вырастут на 35 процентов. На 20 процентов поднимут и финансирование областного Собрания депутатов: с 179 миллионов в 2017 году до 216 в 2018-ом, - сообщает издание «Литературная Россия». Получается на содержание чиновников деньги в бюджете есть, а на выполнение своих обещаний нет.
 
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В бюджете Архангельской области нет денег на обеспечение «северных» сверх МРОТ
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