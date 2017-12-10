Вчера - «да», завтра - «нет»: двойные стандарты властей Поморья по дому Пикуля
сегодня 15:43
26
0
Можно ли верить словам областной власти? Иногда, порывшись в интернете, находишь совершенно полярные мнения, которые разделяет всего несколько месяцев.
В 2016 году в рамках празднования 75-летия прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» из здания правительства звучали только положительные высказывания относительно сохранения дома Пикуля в Северодвинске. «Единственное место в России, физически связанное с жизнью выдающегося советского и российского писателя. После расселения и реконструкции в доме предлагается создать мемориальную квартиру писателя. Вдова Валентина Пикуля, проживающая в Риге, готова передать России личный архив литератора», - указано на сайте
правительства Поморья 1 сентября 2016 года.
Но вот празднование юбилея «Дервиша» закончилось, делегации и многочисленные журналисты покинули поморскую землю. В феврале 2017 года губернатор Игорь Орлов в интервью
изданию «Северная неделя» уже не видит смысла сохранения
дома Пикуля. «Я отношусь к Пикулю и его творчеству с уважением. Но считаю, что нужно найти правильное решение, как именно мы увековечим факт того, что он был здесь. Может, установить барельеф с изображением писателя в детском возрасте или памятную доску на этом месте. Но сохранить здание… Я боюсь, это проект в никуда», - сказал глава региона спустя полгода.
Между тем, расходы по обеспечению деятельности губернатора Архангельской области Игоря Орлова в 2018 году вырастут на 35 процентов. На 20 процентов поднимут и финансирование областного Собрания депутатов: с 179 миллионов в 2017 году до 216 в 2018-ом, - сообщает издание «Литературная Россия»
. Получается на содержание чиновников деньги в бюджете есть, а на выполнение своих обещаний нет.