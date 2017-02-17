Губернатор Архангельской области во время рабочей поездки по Холмогорскому району посетил часовню, которая «прославила» деревню на всю Россию.

Напомним, в прошлом году местные жители без обязательного согласования с органами охраны культурного наследия провели ремонт построенной в XVIII веке часовни и обшили её сайдингом. Затем про незаконный ремонт узнали в региональном минкульте, направили материалы в полицию, где возбуждать уголовное дело отказались. Оказалось, что часовня находилась в крайне плачевном состоянии и без вмешательства местных жителей могла полностью разрушиться.

Осмотрев молельный дом, Игорь Орлов сказал, что нужно организовать комплекс восстановительных работ. Областное правительство уже обратилось в Министерство культуры России.

«Сложность в том, что для подобных объектов обязательно нужен проект реставрации, а это очень дорогое удовольствие, - подчеркнул губернатор. Сайдинг, всё-таки, видимо, придется убрать, но при этом сделать так, чтобы часовня продолжала функционировать».



