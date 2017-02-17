наверх
Новости Архангельска
17 февраля, пятница 13:49
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.02.17
Клуб ценителей Италии и итальянского языка в Архангельске!
232
16.02.17
Краболовы привередничают
103
16.02.17
День семейного отдыха в Коковинке
98
15.02.17
Более 100 участников зарегистрировались на «Проектный завод» в Архангельске
95
15.02.17
В Каргополе впервые за последние 20 лет возрождена хоккейная команда «Энергетик»
81
16.02.17
«Титан-Щит»: 18 лет надежной охраны
78
15.02.17
На Поморском стройфоруме разберут сложные вопросы при сделках с недвижимостью
77
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Игорь Орлов выступил против сайдинга на скандальной часовне в Ракуле

Губернатор Архангельской области во время рабочей поездки по Холмогорскому району посетил часовню, которая «прославила» деревню на всю Россию.

Напомним, в прошлом году местные жители без обязательного согласования с органами охраны культурного наследия провели ремонт построенной в XVIII веке часовни и обшили её сайдингом. Затем про незаконный ремонт узнали в региональном минкульте, направили материалы в полицию, где возбуждать уголовное дело отказались. Оказалось, что часовня находилась в крайне плачевном состоянии и без вмешательства местных жителей могла полностью разрушиться.

Осмотрев молельный дом, Игорь Орлов сказал, что нужно организовать комплекс восстановительных работ. Областное правительство уже обратилось в Министерство культуры России.

«Сложность в том, что для подобных объектов обязательно нужен проект реставрации, а это очень дорогое удовольствие, - подчеркнул губернатор. Сайдинг, всё-таки, видимо, придется убрать, но при этом сделать так, чтобы часовня продолжала функционировать».


 

  
версия для печати
  
просмотров: 138
дата: 17.02.17 | 13:02
комментариев: 2
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Vadimych (2)
И вообще, это дело не мирское. Пусть попы этим озадачиваются. Тут делов то. Это не Исаакий отжимать.
17.02.17
13:16
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
У него эстонцев в роду не было?
17.02.17
13:15
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080