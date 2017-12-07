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Политика | Главные новости

Госдумовец Андрей Палкин «спит спокойно», думский мандат останется при нем

вчера 16:57
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В пятницу, 8 декабря, комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов рассмотрит материалы относительно депутата от Архангельской области Андрея Палкина.
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Фото: 29.rodina.news
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Комиссия Госдумы должна была рассмотреть поступившие сведения относительно Андрея Палкина ещё в начале ноября, но заседание несколько раз переносилось на неопределенный срок в связи с отсутствием кворума. В пятницу новое собрание все-таки состоится и лишать мандата Андрея Палкина на нем не будут, - сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Скорее всего, депутат Госдумы от Архангельской области отделается лишь замечанием.

В интервью РБК Палкин сказал, что «спит спокойно», потому что уверен, что «по закону прав», поскольку защищает «интересы государства и общества». Более того, он «заставит» Генпрокуратуру рассмотреть его запросы.

Напомним, вопросы к Палкину возникли у прокуратуры Архангельской области, куда поспупили от него несколько запросов, с помощью которых он намеревался помочь в возврате долгов компаниям своих сыновей, а также пытался выяснить финансовые показатели строительного рынка, на котором работают «родственные» фирмы.

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Boater
07.12.17
17:10
Ворон ворону глаз не выклюет.
 
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